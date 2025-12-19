Filtraron cientos de millones de registros de datos personales de argentinos

La exposición incluye un terabyte de información en foros clandestinos. Publicaciones especializadas señalan que el ataque apuntó a Work Management, empresa que absorbió operaciones de la clausurada SudamericaData.

19 de Diciembre de 2025 15:49hs

El archivo filtrado contiene bases críticas de ARCA con más de 60 millones de registros y de ANSES con 176 millones de entradas laborales. Además, revela números de teléfono, correos electrónicos, direcciones y salarios detallados de ciudadanos de todo el país. También integra datos de la DNRPA y usuarios de operadoras móviles principales.

El Gobierno asegura que no hay vulnerabilidades en sistemas estatales y que la información pública permanece resguardada. SudamericaData enfrentó una investigación judicial en 2023 por comercializar datos sensibles, lo que llevó a su clausura. Sin embargo, fuentes indican que continuó bajo nueva razón social.

Los riesgos principales involucran suplantación de identidad y estafas personalizadas, ya que los ciberdelincuentes reconstruyen perfiles completos para abrir cuentas falsas o solicitar créditos. Por ahora, no hay canal oficial para verificar afectaciones. Se recomienda cambiar contraseñas, activar autenticación en dos pasos y vigilar movimientos bancarios.