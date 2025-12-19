Embargaron el sueldo y el aguinaldo de la diputada Villaverde en una causa por irregularidades en ventas de terrenos

En un caso paralelo, el juez federal Lino Mirabelli congeló todos los bienes de José Luis Espert por 90 días. La decisión aborda omisiones en sus declaraciones juradas. El referente libertario también es sospechado de vínculos con Fred Machado, narcotraficante extraditado a EE. UU.

19 de Diciembre de 2025 16:27hs

La justicia rionegrina ordenó este viernes el embargo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde. La medida responde a una investigación por irregularidades en la venta de terrenos en Las Grutas. Así, busca cubrir 40,5 millones de pesos.

Villaverde, senadora electa, no pudo asumir su cargo por impugnaciones del peronismo en la Cámara alta. Las objeciones surgieron por causas relacionadas al narcotráfico durante su estadía en Estados Unidos. Además, enfrenta denuncias por vínculos con el empresario Fred Machado, extraditado a ese país.

La diputada también acumula demandas por incumplir entregas de terrenos en la costa rionegrina. Un damnificado la acusa en el caso del emprendimiento Tajamar. En San Antonio Oeste, otra demanda exige un embargo por 31 millones de pesos.

El demandante compró un lote de 465,80 m² en 2020 por 1.650.000 pesos. Pagó una parte inicial y financió el saldo en 120 cuotas mensuales. Sin embargo, Villaverde no ejecutó las obras prometidas ni avanzó en la escrituración.

Villaverde mantiene su mandato como diputada hasta 2027. Le atribuyen nexos con Fred Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Estas acusaciones se suman a las causas actuales.

En un caso paralelo, el juez federal Lino Mirabelli congeló todos los bienes de José Luis Espert por 90 días. La decisión aborda omisiones en sus declaraciones juradas. También investiga lavado de dinero y vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

La medida cautelar surgió de un pedido de la fiscalía Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro. El fiscal Fernando Domínguez la justificó para garantizar la continuidad de la investigación. Así, busca preservar pruebas en el proceso.