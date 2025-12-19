Confirman los tres primeros casos de gripe H3N2 en la Argentina

Los pacientes incluyen dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en Buenos Aires. Todos evolucionaron sin complicaciones.

19 de Diciembre de 2025 16:00hs

El Instituto Malbrán confirmó tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en Argentina. Este es el cuarto país sudamericano afectado, después de Perú, Colombia y Chile. La detección ocurrió este viernes mediante la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela.

Los pacientes incluyen dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en Buenos Aires. Todos evolucionaron sin complicaciones. El Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS verificó los casos con secuenciación genómica.

Las jurisdicciones deben investigar epidemiológicamente y asegurar atención oportuna. La vigilancia de influenza y virus respiratorios indica circulación viral dentro de los valores esperados para esta época. Así lo informó el Ministerio de Salud.

El subclado K muestra cambios genéticos que aumentan su transmisibilidad y podrían elevar consultas al sistema de salud. Sin embargo, no presenta mayor severidad clínica que otras cepas previas de H3N2.