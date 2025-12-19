Aeroparque cierra un año récord y se proyecta hacia 2026

El 2025 fue un año récord en materia de pasajeros en esta terminal, con más de 16.3 millones transportados hasta noviembre de 2025. Para dar respuesta a la creciente demanda, se están realizando importantes obras de mejora en infraestructura y servicios. El Aeropuerto Jorge Newbery es la terminal argentina con mayor cantidad de pasajeros. Durante 2025, fue reconocido como el mejor aeropuerto de América en su categoría, en los premios Routes Americas Awards 2025.

El Aeroparque Jorge Newbery sigue rompiendo récords: a días de terminar 2025, ya transitaron por la terminal más de 16.3 millones de pasajeros, contabilizando hasta el mes de noviembre. Esto representa un incremento de más del 20,9% comparado contra el mismo período del año previo, lo que presenta una oportunidad histórica y un gran desafío de cara al año entrante.

Entre otras cifras contundentes, este año el aeroparque alcanzó los siguientes récords:

? Récord histórico de pasajeros en un mes: 1.568.072 pasajeros en julio 2025.

? Récord histórico de pasajeros internacionales en un mes: 469.746 pasajeros en julio 2025.

? Récord histórico de pasajeros internacionales en un día: 18.325 pasajeros el 10 de

noviembre de 2025.

? Récord histórico de pasajeros totales en un día: 59.337 pasajeros el 11 de abril de 2025.

? Récord histórico de vuelos comerciales en un día: 429 vuelos el 25 de julio de 2025.

Como respuesta a esta creciente demanda, Aeropuertos Argentina desarrolló un plan de

infraestructura y tecnología que permitirá mejorar la calidad de servicio y la experiencia de los

pasajeros, optimizando a la vez la conectividad nacional e internacional, impulsando el turismo y potenciando el desarrollo de la economía local.

Comenzando por el “lado aire”, es decir, el sector de los aeropuertos por donde transitan las

aeronaves, mañana comenzará a operar la nueva plataforma norte del Aeroparque Jorge

Newbery, que permitirá optimizar la conectividad nacional e internacional, con una inversión total de 27 millones de dólares para brindar mayor flexibilidad en las operaciones del aeropuerto y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Estos trabajos representan una ampliación de la Plataforma Norte en 17.000 m2, para alcanzar un total de 66.000 m2, complementando las remodelaciones de esta plataforma iniciadas en 2023.

Esta obra permite alcanzar seis posiciones para aviones: cuatro son nuevas (dos inauguradas en la etapa 1 de la construcción) para operación tipo C (como por ejemplo el Boeing 737-800 y Airbus 321) y 2 más en esta etapa. Además, esta ampliación incorpora 2 posiciones para aeronaves clave E del tipo Airbus A330 (en una configuración mixta de aeronaves). Se incluye además nuevo sistema de iluminación de eje de rodaje e incorporación de torres de iluminación LED.

Respecto al “lado tierra”, por donde transitan los pasajeros, Aeropuertos Argentina inició una

nueva etapa de trabajos en la terminal de pasajeros que incluyó el cierre del pasillo público de la planta alta y la readecuación del flujo de circulación dentro del edificio.

El cierre del pasillo público del primer piso forma parte de la obra del área de chequeo de

seguridad (PIR) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el ingreso al preembarque

doméstico, que contempla ampliar este espacio reubicando los equipos de seguridad, lo que dará más metros para brindar más servicios al pasajero. Durante el desarrollo de las intervenciones se ha dispuesto nueva señalización y asistencia del personal para facilitar el tránsito y garantizar el normal funcionamiento de las operaciones.

Como parte de este plan estratégico de infraestructura, también se encuentran proyectadas obras para la ampliación del preembarque doméstico, con una superficie intervenida de 2.800 m2 y una ampliación de 1.400 m2, para un total de más de 8,300 m2, incorporando mayor espacio en este sector y sumando opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

También, se proyectan obras de ampliación en el preembarque internacional, con una superficie total proyectada de 4.180 m2 en la que se refuncionalizará el espacio para mejorar la circulación y capacidad de la terminal, incrementando en un 30% la capacidad de procesamiento de pasajeros por hora e incluyendo también, como en el preembarque doméstico, nuevas opciones gastronómicas, 3 nuevos núcleos sanitarios, una nueva Sala VIP, nuevos espacios de seating, un nuevo corredor de arribos y la ampliación del embarque incorporando una puerta Flex que puede ser utilizada tanto para vuelos domésticos como internacionales, adaptándose a la demanda.

Finalmente, también se prevé la ampliación del hall de check-in, incorporando 160 m2 de

circulación al sector y un nuevo núcleo sanitario para mayor comodidad de los pasajeros.

El Aeropuerto Jorge Newbery es la terminal argentina con mayor cantidad de pasajeros. Operan Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Gol, Latam, Sky, Avianca y Paranair conectado con destinos en todo el país y en la región. Durante 2025, Aeroparque fue reconocido como el mejor aeropuerto de América en su categoría, en los premios Routes Americas Awards 2025.

A través del programa integral de modernización y mejora de la infraestructura de Aeroparque que Aeropuertos Argentina se encuentra implementando, se logrará optimizar la experiencia de viaje y reforzar la comodidad y seguridad de los pasajeros, para que los porteños y todos los argentinos tengan una puerta al mundo desde donde crecer y seguir construyendo un futuro próspero.

Más información en: www.aeropuertosargentina.com

