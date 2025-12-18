Una exestrella de NASCAR murió con toda su familia al estrellarse su avión

Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos pequeños ocupaban una aeronave que se estrelló en una zona boscosa en Carolina del Norte.

18 de Diciembre de 2025 18:42hs

Un accidente aéreo fatal en Carolina del Norte acabó con la vida de Greg Biffle este jueves 18 de diciembre. WCNC, afiliado de NBC, confirmó el deceso citando fuentes familiares. La aeronave del piloto se precipitó en un área boscosa y las autoridades reportaron cero sobrevivientes.

La catástrofe también se llevó a su esposa y a sus dos hijos pequeños. Aficionados, colegas y el mundo del automovilismo expresaron profundo dolor. Nacido en Vancouver, Washington, Biffle sumó 19 triunfos en la NASCAR Cup Series durante su trayectoria.

Se retiró de la competencia en 2016, aunque siguió activo como comentarista y guía de nuevos pilotos. Su manejo agresivo y personalidad carismática inspiraron a generaciones enteras. La NASCAR reconoce su legado de dedicación constante.

Biffle respaldó abiertamente al presidente Donald Trump en eventos públicos. Esta posición lo vinculó con los fans conservadores del campeonato, todo un puntal de la derecha, que hasta hace pocos años no registraba ni siquiera un piloto afro en todo su historial.