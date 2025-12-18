Turismo San José estrena pieza comunicacional financiada por el programa Promover Verano en Argentina

La Municipalidad de San José, en la provincia de Entre ríos, a través del área de Turismo, presentó una nueva pieza comunicacional destinada a la promoción del destino, desarrollada en el marco del programa nacional Promover Verano en Argentina, que otorgó al municipio financiamiento para la ejecución de proyectos de promoción turística.

18 de Diciembre de 2025 15:52hs

Por Ricardo Seronero

Esta producción forma parte de una estrategia integral de comunicación que se irá desplegando progresivamente, con el objetivo de mostrar a San José como un destino diverso, accesible y disfrutable durante todo el año, poniendo en valor sus principales atractivos y experiencias.

La primera pieza presentada propone distintos escenarios y formas de vivir San José a lo largo de un día, representadas a través de diferentes perfiles de visitantes: en esta oportunidad se hace alusión a una pareja joven, disfrutando de actividades. El recorrido visual incluye el Balneario Camping, las Termas San José, los espacios naturales, las propuestas gastronómicas y la amplia oferta de servicios que conforman el destino.

Asimismo, la producción de todos los spot publicitarios destaca la variedad de modalidades de alojamiento, que van desde el camping y los complejos turísticos hasta casas y departamentos ubicados a pocos pasos de la playa, reforzando la idea de un destino adaptable a distintos gustos, presupuestos y estilos de viaje.

Desde el área de Turismo se remarcó que esta pieza es la primera de una serie de contenidos audiovisuales que continuarán presentándose, cada uno enfocado en mostrar distintas experiencias posibles en San José, fortaleciendo el posicionamiento del destino y ampliando su alcance promocional a nivel regional y nacional.

La iniciativa reafirma la importancia de invertir en comunicación estratégica y profesional, apostando a una promoción que refleje la identidad local, la calidad de los servicios y la diversidad de propuestas que ofrece San José, consolidándose como uno de los destinos destacados del verano entrerriano.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590