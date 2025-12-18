Trazando el circuito acuático pampeano y sus tres destinos imperdibles para el verano

La Provincia de La Pampa, reconocida por su vastedad territorial y riqueza cultural, se posiciona estratégicamente durante la temporada estival como un eje de recreación familiar gracias a la oferta de sus tres principales complejos acuáticos: Winifreda, Telen y Colonia Barón.

18 de Diciembre de 2025 16:15hs

Por Ricardo Seronero

Estos destinos, dispersos en la geografía pampeana, conjugan el descanso en la naturaleza con la diversión activa, ofreciendo alternativas diversificadas para el visitante.

Winifreda: Integración de aventura, relax y confort

El Parque Acuático de Winifreda se presenta como un enclave turístico ideal para el disfrute intergeneracional. Este complejo está diseñado para albergar tanto a familias como a grupos organizados, proporcionando una extensa variedad de atracciones lúdicas. Se destacan los toboganes y juegos acuáticos de diversas complejidades aptos para todas las edades, que constituyen el núcleo de la diversión.

Más allá de las piscinas, Winifreda ofrece elementos de confort y esparcimiento poco comunes en el ámbito provincial, como el hidromasaje gigante al aire libre, que facilita momentos de relajación y bienestar. La experiencia se complementa con el Paseo en Altura, una atracción que permite obtener perspectivas únicas del predio.

El entorno natural que circunda el parque ha sido cuidadosamente acondicionado, ofreciendo un espacio para camping con modernas infraestructuras: parrillas, servicios sanitarios y una conexión íntima con el paisaje pampeano. La oferta de actividades se amplía con opciones terrestres, incluyendo la práctica de paintball y paseos en bicicleta, además de la posibilidad de explorar sitios de interés histórico-cultural y disfrutar de la gastronomía local. Winifreda, por su amplitud de servicios, se establece como un destino de recreación integral.

Telen: Un refugio acuático en la encantadora región de Latidos del Caldenal

Ubicada en la pintoresca región conocida como Latidos del Caldenal, la localidad de Telen alberga un distinguido oasis de esparcimiento acuático. Este destino se caracteriza por la armonía entre sus instalaciones y el entorno natural. El parque acuático está meticulosamente planificado para recibir a un público general, disponiendo de piletas de variadas profundidades que aseguran la seguridad y el entretenimiento de todos los visitantes.



Telen es un destino que encanta por su entorno natural privilegiado, sus tradiciones, sus exquisitos vinos y, sobre todo, por su hospitalidad característica. Tras una jornada dedicada a las actividades acuáticas bajo el sol estival, los visitantes encuentran un apacible refugio en el camping municipal. Esta localidad ofrece, en su singularidad, la promesa de sol, agua y diversión, representando un segmento genuino de lo que se denomina la Pampa Original.





Colonia Barón: La pileta más grande y el espíritu de las colectividades

Descubrí la pileta más grande de La Pampa. Su natatorio se ha consolidado como una de las joyas indiscutibles de la localidad, invitando a nadar y disfrutar en un espacio verdaderamente expansivo. El predio que alberga el balneario está dotado de todas las comodidades esenciales para una estadía placentera y funcional.

Entre sus instalaciones se destacan las áreas destinadas al camping, amplios sectores de parrillas, una proveeduría integral y diversas canchas deportivas para la práctica de distintas disciplinas. Adicionalmente, se han dispuesto zonas de juegos específicamente diseñadas para los niños, garantizando el entretenimiento de los más jóvenes. Este balneario se erige como una opción ideal para quienes buscan instalaciones robustas y un ambiente de convivencia.

Finalmente, Colonia Barón trasciende su oferta recreativa al ser reconocida históricamente como la cuna de las colectividades en la provincia, añadiendo un valor cultural y patrimonial a la visita. Este destino, por la magnitud de su pileta y la riqueza de su contexto social, es una elección sobresaliente en el panorama turístico pampeano.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590