Sigue la protesta de controladores aéreos: este jueves, de 16 a 19

Las medidas continuarán en fechas clave: el 23 de 19 a 22, el 27 de 14 a 17 en vuelos internacionales y el 29 de 8 a 11, lo que podría perjudicar a más de 40.000 pasajeros en los primeros días.

18 de Diciembre de 2025 14:24hs

El gremio de controladores aéreos ATEPSA inició una serie de paros este diciembre contra la estatal EANA por reclamos salariales y operativos. La primera jornada, el miércoles, suspendió actividades de 8 a 11 y causó demoras masivas, cancelaciones y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales. EANA denunció penalmente al sindicato por colocar banderas en las torres de control de Aeroparque y Ezeiza, lo que generó riesgos para la seguridad aérea.

Este jueves 18 de diciembre ocurre la segunda huelga, de 16 a 19, con impactos similares en el cabotaje. Aerolíneas Argentinas prevé afectaciones en más de 60 servicios, mientras Flybondi ajustó su cronograma para reducir molestias. Las medidas continuarán en fechas clave: el 23 de 19 a 22, el 27 de 14 a 17 en vuelos internacionales y el 29 de 8 a 11, lo que podría perjudicar a más de 40.000 pasajeros en los primeros días.

EANA presentó la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas. Argumentó que las banderas en las torres obstaculizan la visión de los operadores y podrían desprenderse hacia las turbinas de los aviones. El gremio sostiene que EANA muestra intransigencia desde 2024 en temas salariales y operativos.

"Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, la compañía ha mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas. Entre los puntos centrales se encuentran la negativa a reincorporar trabajadores despedidos con estabilidad laboral reconocida, como así también la negativa a rever la complejidad de aeropuertos, trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio laboral. Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante."