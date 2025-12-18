Scioli se reunió con inversores extranjeros

Para impulsar inversiones estratégicas en el sector turístico de Puerto Iguazú bajo el nuevo marco de Ciudadanía por Inversión.

18 de Diciembre de 2025 15:48hs

Por Ricardo Seronero

En un encuentro clave para el desarrollo económico provincial, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades provinciales y directivos del grupo Arish Capital Partners, con el objetivo de avanzar en proyectos de inversión de gran escala destinados a la provincia de Misiones.

Participaron el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; la directora General de Ventas de Arish Capital Partners, Rosalía Torres Ruíz Olivares; el director General de Inversiones, Rakesh Majithia; y el asesor en inversión turísticas, Sergio Dobrusin.

El interés de este grupo internacional se enmarca en la implementación del nuevo programa que permite a extranjeros obtener la nacionalidad argentina sin el requisito de dos años de residencia previa. Este beneficio se otorga a cambio de una inversión relevante en sectores estratégicos, siendo el turismo uno de los pilares fundamentales para captar este flujo de capitales.

Las autoridades de Arish Capital Partners se mostraron interesados en realizar inversiones en alojamientos de alta categoría en Puerto Iguazú, uno de los destinos incluidos en la Guía de Inversiones, y manifestaron su interés en ampliar su búsqueda futura a otros destinos consolidados del país.

La elección de Puerto Iguazú como foco de estas inversiones responde a su consolidación como uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Los indicadores de este año respaldan este interés: con más de 2 millones de turistas en toda la provincia; más de 1.8 millones de pasajeros movilizados a través de sus aeropuertos; y el Parque Nacional Iguazú con 1.6 millones de visitantes.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590