La decisión reconoce un milagro atribuido a su intercesión y abre formalmente su proceso canónico. Shaw destacó por su coherencia entre fe y trabajo en el ámbito empresarial; su militancia propulsó la creación del salario familiar.

18 de Diciembre de 2025 15:22hs

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV aprobó el decreto para la beatificación de Enrique Ernesto Shaw, empresario laico argentino. La decisión reconoce un milagro atribuido a su intercesión y abre formalmente su proceso canónico. Shaw destacó por su coherencia entre fe y trabajo en el ámbito empresarial.

Nacido en 1921 en París, fue esposo, padre de nueve hijos y oficial de la Armada Argentina. Vio la empresa como una comunidad de personas, no solo como un medio de lucro. Promovió relaciones laborales basadas en el diálogo, la justicia y el respeto, aun en contextos de alta conflictividad social.

Impulsó el salario familiar en Argentina como medida pionera. Esta iniciativa buscaba que la remuneración considerara no solo la tarea, sino también la responsabilidad de sostener un hogar con dignidad. Para él, el salario debía garantizar una vida humana plena.

Fundó y presidió la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), donde difundió la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo económico. Enfrentó detención en 1955 por su compromiso público con la fe católica durante un período de persecución religiosa.