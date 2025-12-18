La Unión Europea postergó hasta enero la aprobación del acuerdo con el Mercosur

La decisión surge por intensas protestas de agricultores, que rechazan el tratado con movilizaciones masivas. Francia e Italia impidieron el voto del acuerdo durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la capital belga.

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció este jueves el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur hasta principios de enero. Los países del bloque sudamericano recibieron la notificación oficial. La decisión surge por intensas protestas de agricultores en Bruselas, que rechazan el tratado con movilizaciones masivas.

Francia e Italia impidieron el voto del acuerdo durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas. Fuentes diplomáticas indican que Roma requiere más tiempo para revisar el pacto y reforzar las protecciones al sector agrícola europeo. Esta posición complica la mayoría cualificada necesaria, aunque Brasil, al frente de la presidencia rotativa del Mercosur, había advertido contra más demoras.

Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió posponer la firma en una llamada telefónica este jueves. Lula lo transmitió en rueda de prensa y señaló que Meloni prometió apoyo si esperaban una semana o un mes. El evento estaba previsto para este sábado en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, donde Lula entregará la presidencia pro tempore a Santiago Peña de Paraguay.

En Bruselas, los manifestantes lanzaron bombas de humo, papas y pirotecnia contra el acuerdo, lo que provocó una respuesta policial con gases lacrimógenos y cañones de agua. El tratado permitiría a Europa exportar vehículos y maquinaria al Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, facilitaría la entrada de carne, arroz, miel y soja sudamericanos, más competitivos por sus normas de producción, y genera preocupación entre los agricultores europeos.