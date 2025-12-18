La desocupación bajó al 6,6%, pero sigue creciendo la informalidad

Los números corresponden al tercer trimestre del año. El informe oficial destaca que los asalariados bajaron del 73,1% al 71,9% de los ocupados, y los trabajadores por cuenta propia subieron del 23,3% al 24,5%.

El INDEC reportó una baja en la tasa de desempleo, que pasó del 6,9% en el tercer trimestre de 2025 al 6,6% en el mismo período de 2025. Esto deja un total de 1,6 millones de desocupados. La reducción ocurrió pese a la caída de empleos entre asalariados registrados del sector privado y público.

El descenso se explica por el aumento del empleo en trabajadores por cuenta propia e informales. Estos rubros impulsaron la tasa de empleo, que subió del 45% al 45,4% en comparación con un año atrás. Así, el mercado laboral muestra un avance hacia la precariedad, incluso antes de la sanción de la reforma laboral que elimina de un plumazo el convenio colectivo de trabajo de varios sectores.

La informalidad laboral también creció levemente, del 42,6% al 43,3% entre la población ocupada. En el segundo trimestre de 2025, esta tasa había sido del 43,2%, mientras que el desempleo alcanzaba el 7,6%.

El informe oficial destaca que los asalariados bajaron del 73,1% al 71,9% de los ocupados, y los trabajadores por cuenta propia subieron del 23,3% al 24,5%. Hace un año, en el tercer trimestre de 2024, el desempleo había sido del 5,7%.