La CGT marchó contra el proyecto de reforma laboral: ”Regresivo y precarizador”

18 de Diciembre de 2025 16:38hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) organizó una marcha hacia la Plaza de Mayo este jueves. El objetivo fue rechazar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso. Los sindicalistas lo calificaron de regresivo y precarizador, mientras en el Senado se discute en comisión.

Octavio Argüello, cosecretario de la CGT, pronunció un discurso firme. Rechazó la reforma laboral, que considera entreguista. Advirtió a los legisladores que el pueblo y la patria les exigirán cuentas por sus decisiones. Argüello insistió en la necesidad de ganar las calles para defender los derechos familiares. Pidió a los senadores que no aprueben el texto. Y anunció con un plan de lucha que culminará en un paro nacional si no hay respuestas.

Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, llamó a profundizar el plan de lucha. Propuso emocionar a la gente para construir una alternativa política. Cuestionó los puntos centrales del proyecto gubernamental. Sola acusó al Gobierno de cercenar derechos laborales. Recordó que el empleo surge de la actividad productiva. Exigió al Ejecutivo generar más y mejor trabajo mediante una economía formal.

Cristian Jerónimo, otro triunviro, criticó el modelo económico libertario. Preguntó por la prometida lluvia de dólares y los salarios elevados. Afirmó que el modelo fracasó y que el pueblo sufre las consecuencias.

La manifestación reunió a representantes de las dos CTA, dirigentes políticos como Axel Kicillof, José Mayans y Jorge Capitanich, además de la UTEP, CTERA, SiTraRepa y partidos como el Nuevo MAS y el FIT. Patricia Bullrich supervisó un estricto operativo de seguridad en el Senado y prometió una respuesta pacífica si la protesta lo es.