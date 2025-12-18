Esta Navidad, todos podrán mantener una conversación con Papá Noel gracias a Iberia

“Esta acción ha tenido tanto éxito en los últimos años que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, a la que, por supuesto, Iberia no podía faltar. La Navidad es una época del año llena de magia e ilusión, y es por eso por lo que queremos poner nuestro granito de arena y llevar a Papá Noel a la casa de todas las personas y, por supuesto, poner a disposición de todos nuestros clientes nuestra red de destinos en todo el mundo para llenar estas fechas de viajes y reencuentros entre familias y amigos”, asegura Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia.

18 de Diciembre de 2025 16:20hs

Por Ricardo Seronero

Iberia acercará la magia de la Navidad a los hogares de Argentina, pues todos aquellos que quieran mantener una conversación con Papá Noel ahora podrán hacerlo gracias a la plataforma que, desde hoy y hasta el próximo 24 de diciembre, la aerolínea pone a disposición de quien quiera tener este encuentro tan especial.

Además, como gran novedad, la conversación con Papá Noel este año será más real que nunca, pues la plataforma incluye un sistema de Inteligencia Artificial mediante el cual se podrá interactuar con Papá Noel y contarle cómo nos hemos portado este año, qué es lo que más nos gusta hacer y qué regalos queremos pedirle para esta Navidad.

Este es el segundo año que Iberia pone a disposición de los más pequeños, y los no tan pequeños, la posibilidad de conversar con Papá Noel, y se suma a la videollamada que, desde hace ya varios años, han podido hacer los españoles con los Reyes Magos. En total, en este tiempo han sido ya 30 millones de personas las que han querido vivir esta experiencia tan especial de la mano de Iberia.

De hecho, el año pasado fue en Bogotá donde se realizaron el mayor número de videollamadas con Papá Noel de toda América Latina, seguido por Buenos Aires y Ciudad de México. Completan el ranking, además, Medellín (Colombia), Córdoba (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Barranquilla (Colombia), Cali (Colombia) y Rosario (Argentina).

“Esta acción ha tenido tanto éxito en los últimos años que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, a la que, por supuesto, Iberia no podía faltar. La Navidad es una época del año llena de magia e ilusión, y es por eso por lo que queremos poner nuestro granito de arena y llevar a Papá Noel a la casa de todas las personas y, por supuesto, poner a disposición de todos nuestros clientes nuestra red de destinos en todo el mundo para llenar estas fechas de viajes y reencuentros entre familias y amigos”, asegura Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia.

Para llevar a cabo esta experiencia, que está disponible hasta el 24 de diciembre, se podrá ingresar desde cualquier dispositivo a través del siguiente enlace: https://papanoel.iberia.com

