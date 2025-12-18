El debate de la reforma laboral en el Senado se posterga hasta el 10 de febrero

El plan inicial preveía su aprobación el 26 de diciembre. Tras la marcha de la CGT y un apoyo dispar de posibles aliados, el trabajo en comisión incorporará con tiempo los cambios solicitados por la CGT y la oposición.

Ante la perspectiva de otra derrota legislativa para el oficialismo, Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció que el proyecto de Reforma Laboral se debatirá el 10 de febrero. El plan inicial preveía su aprobación el 26 de diciembre. El trabajo en comisión prosigue y busca un dictamen en breve, pero incorporará con tiempo los cambios solicitados por la CGT y la oposición. Una movilización masiva llegó a Plaza de Mayo este jueves para rechazar la iniciativa.

Bullrich explicó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que escucharon a todos los actores involucrados, incluso a Juliana Di Tullio de otros bloques. Firmarán un dictamen flexible para modificaciones futuras y convocarán sesiones extraordinarias. Analizarán todas las propuestas recibidas por diversas vías durante un mes y medio. La senadora enfatizó que mantienen una postura abierta al diálogo.

Mariano Recalde, del kirchnerismo, celebró la prórroga del debate y la disposición a escuchar observaciones de múltiples sectores. Sin embargo, criticó los fundamentos del proyecto por contener inexactitudes, como la ausencia de modernización o home office, y por retroceder en estatutos profesionales. Bullrich respondió que incorporaron numerosas modificaciones y que el dictamen permanecerá vivo para ajustes continuos.

Jorge Sola rechazó la reforma por considerarla un ataque a la dignidad laboral y un abuso hacia los trabajadores. La CGT advirtió en su acto que un avance provocaría un paro general. Recalde insistió en que eliminar derechos no genera empleo y solo facilita despidos, "con ejemplos históricos que lo confirman en Argentina".