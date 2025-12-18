El chef Cristian Petersen se descompensó durante una excursión y quedó en terapia intensiva

Durante una caminata en torno al volcán Lanín, un guía detectó que no el hombre estaba en condiciones físicas para continuar y alertó a los guardaparques.

18 de Diciembre de 2025 15:35hs

El chef Christian Petersen ingresó este jueves en la unidad de terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes. Sufrió una descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en la Patagonia. Un guía detectó que no estaba en condiciones físicas para continuar y alertó a los guardaparques. Así se activó el protocolo de rescate.

Personal especializado evacuó a Petersen de la montaña y lo trasladó primero al hospital de Junín de los Andes. Allí los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular. Por esta razón, decidieron derivarlo a un centro de mayor complejidad. Finalmente, lo internaron en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo.

Fuentes médicas reportan que el chef mantiene un pronóstico reservado y permanece bajo estricta observación. La familia no emite declaraciones y espera el parte oficial. Hasta ahora, la información clínica se reserva para el círculo cercano. Los medios locales indican que lucha por su vida.

La noticia alarma al ambiente gastronómico y televisivo, donde Petersen trabaja desde hace años. Recientemente, él y su esposa Sofía Zelaschi se casaron el 18 de abril. En entrevistas previas, el chef destacó la aprobación de sus tres hijos —Hans, Lars y Francis— como pilar de su relación.