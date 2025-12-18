Corrientes: Paso de la Patria anunció una temporada de verano que promete ser exitosa

Con el slogan “Tu villa, Tu río, Tu destino”, la localidad de Paso de la Patria realizó la presentación oficial de la temporada de verano 2025/2026, en donde se dieron a conocer las diferentes propuestas que anticipan la llegada de miles de turistas que disfrutarán de los atractivos que ofrece la villa turística.

18 de Diciembre de 2025 16:06hs

Por Ricardo Seronero

La temporada será inaugurada el 20 de diciembre a las 19 en la playa Bahía Punta Mitre, en una jornada en la que se expondrá la estructura operativa y funcional de la municipalidad junto a las propuestas de los prestadores privados.

De esta manera, Paso de la Patria se prepara para vivir un verano a pleno, con una agenda diversa de actividades recreativas, deportivas, culturales y gastronómicas, pensadas para toda la familia, para visitantes de distintos puntos del país y de países limítrofes.

Todo, en el marco de una estrategia de promoción que busca fortalecer el turismo local y regional la iniciativa se promueve de manera articulada entre la comuna local y la Provincia, a través del ministerio de Turismo.

Esta nueva temporada veraniega estará cargada de propuestas que consolidan a la Villa como uno de los destinos turísticos más elegidos del litoral argentino, combinando naturaleza, río, playas, cultura, gastronomía y tradición.

La localidad contará con playas habilitadas, eventos culturales, festivales gastronómicos, deportes de playa, paseos de artesanos y emprendedores, propuestas recreativas para niños, jóvenes y adultos y actividades vinculadas a la pesca deportiva, del turismo y la naturaleza. Acompañado de servicios turísticos, seguridad, atención sanitaria y un fuerte trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Ministro Braillard Poccard augura una “temporada exitosa”

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló que una de sus primeras acciones al asumir al frente del Ministerio fue reunirse con el jefe comunal para avanzar en una agenda común que permita recuperar el protagonismo turístico de la Villa.

Asimismo, transmitió el apoyo “incondicional” del gobernador Juan Pablo Valdés y de todo el gabinete provincial, resaltando que el turismo ocupa un lugar central en la agenda de gobierno como generador de oportunidades y motor del desarrollo económico.

Finalmente, el funcionario felicitó al intendente y a su equipo por las medidas adoptadas y augura una temporada turística “exitosa”, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial para acompañar el crecimiento y el desarrollo de Paso de la Patria.

Fuerte apuesta de la nueva gestión comunal

Durante el acto, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García explicó que el inicio de este período es parte de un plan para la recuperación de la identidad de la localidad como centro turístico.

En materia institucional, García informó que el Concejo Deliberante aprobó la conformación del Instituto del Turismo. Según indicó, este organismo permitirá una administración con participación de diversos sectores para fortalecer la presencia del municipio en la región. "Queremos hoy que El Paso se ponga a los pantalones largos y comencemos juntos a transitar sobre todo un sendero y un camino que nos lleve hacia más éxitos, hacia más desafíos", expresó.

El jefe comunal subrayó la importancia del trabajo conjunto con el sector privado, mencionando la colaboración con la Cámara de Prestadores de Servicios y la Cámara de Comercio. "Va a ser un desafío enorme aprender a trabajar en equipo entre el sector privado y el sector público, pero estamos dispuestos a dar esa pelea porque entendemos que es la mejor manera de construir futuro", sostuvo.

En cuanto a la oferta para los visitantes, el intendente detalló que la estrategia para el verano incluye actividades recreativas y deportivas, además de una integración con municipios vecinos y eventos regionales. Sobre el estado de la gestión, señaló que se trabaja en el reposicionamiento de la ciudad tras recibir un "municipio un poquito complicado".

También estuvieron presentes en el lanzamiento, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, funcionarios de la cartera turística provincial, legisladores provinciales, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Paso de la Patria, Alfredo Blanco y autoridades comunales, entre otros.

