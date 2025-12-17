Un joven mató a puñaladas a su madre y luego se tiró por un balcón

La policía acudió tras un alerta por violencia familiar. Los agentes hallaron al agresor, Nahuel Leonel Bidegain (27), herido en el frente del inmueble.

17 de Diciembre de 2025 17:39hs

Un grave caso de violencia de género sacudió Hurlingham este miércoles. Un hombre de 27 años mató a puñaladas a su madre, Fabiana Stella Torres, de 56 años. Luego, intentó suicidarse al arrojarse desde el balcón de su vivienda.

El suceso tuvo lugar en una casa de la calle El Ñandú al 4900. La policía acudió tras un alerta por violencia familiar. Los agentes hallaron al agresor, Nahuel Leonel Bidegain, herido en el frente del inmueble.

Bidegain atacó a su madre con varios puñalazos en la espalda, usando dos cuchillos. La trasladaron al Hospital de Haedo, pero llegó sin vida. Él cayó desde el primer piso y sufrió heridas graves.

El agresor permanece internado en estado reservado por sus autolesiones y la caída. La UFI N°8 de Morón, a cargo de la fiscal Suárez Corripio, investiga el caso. Caratularon el hecho como homicidio y tentativa de suicidio.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app