Subte B: metrodelegados liberan molinetes en Lacroze en protesta por el asbesto en las formaciones y talleres

Los trabajadores del Subte exigen la declaración de Emergencia Operativa para la línea B. También piden la desabestización total y el recambio de vías y de vagones, que tienen hasta setenta años de antigüedad.

17 de Diciembre de 2025 15:24hs

Metrodelegados realizan una protesta en la Línea B del Subte este miércoles. Reclaman por la presencia de asbesto en las formaciones, y por mejores condiciones sanitarias. En este contexto, liberan los molinetes en la estación Federico Lacroze como forma de manifestación.

La medida de fuerza comenzó a las 7 y va hasta las 18, según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Por otro lado, los delegados podrían prolongar la acción en los próximos días.

Los trabajadores denuncian asbesto tóxico en formaciones y talleres, por lo que exigen la declaración de Emergencia Operativa para la línea B. También piden la desabestización total y el recambio de vías.

Reportan trenes de más de 70 años de antigüedad junto con falta de mantenimiento, además de sanciones injustificadas contra delegados. Finalmente, denuncian acoso sexual a Araceli Pintos, quien fue despedida tras presentar la denuncia.