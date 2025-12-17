Las penas al clan Sena serán publicadas en febrero de 2026

La fiscalía y querellas solicitaron prisión perpetua para el clan Sena. Pidieron penas efectivas para los encubridores. La defensa reclamó castigos menores.

17 de Diciembre de 2025 14:55hs

La jueza Dolly Fernández fijó la publicación de las penas del clan Sena para el 10 de febrero de 2026. Es porque la feria judicial suspende plazos desde el 15 de diciembre. La audiencia detallará sentencias para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

César Sena resultó culpable de homicidio doblemente agravado por vínculo y violencia de género. Emerenciano Sena y Marcela Acuña son partícipes primarios. Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo recibieron condena por encubrimiento. Griselda Reynoso obtuvo absolución.

La fiscalía y querellas solicitaron prisión perpetua para el clan Sena. Pidieron penas efectivas para los encubridores. La defensa reclamó castigos menores.

Luz Mía Bárbara Di Battista, alias "La Barbi", fugó del Complejo Penitenciario Nº 1 de Resistencia y fue recapturada en Corrientes el 14 de diciembre de 2025. Autoridades reubicaron a César y Emerenciano Sena en un pabellón compartido con patio interno. La medida respondió a fallas de seguridad expuestas por esa fuga.