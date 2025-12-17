La Inspección General de Justicia investigará movimientos contables de la AFA y la Superliga

El organismo requerirá documentos que justifiquen gastos e inversiones ajenos a sus estatutos sociales. Los balances en cuestión ascienden a más de US$111.000.000 para la AFA y US$340.000.000 para la Superliga.

17 de Diciembre de 2025 18:04hs

La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, iniciará una investigación sobre los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga de Fútbol Argentino. El organismo requerirá documentos que justifiquen gastos e inversiones ajenos a sus estatutos sociales. Los balances en cuestión ascienden a más de US$111.000.000 para la AFA y US$340.000.000 para la Superliga.

Las entidades deberán explicar las cifras de sus estados contables y responder a todas las observaciones planteadas. La IGJ intimará a ambas a cumplir con los mismos requisitos que se exigen a cualquier asociación o fundación registrada, sin excepciones ni privilegios. La AFA, como asociación sin fines de lucro, reafirma su compromiso con la igualdad ante la ley.

El comunicado de la cartera judicial advierte sobre posibles sanciones económicas severas. Estas se aplicarán tanto a las entidades como a sus directivos en caso de incumplimiento o falta de respuesta dentro del plazo establecido. Nadie puede eludir estas obligaciones legales.

En un desarrollo paralelo, el caso de Sur Finanzas avanza con nuevos hallazgos judiciales. La Justicia detectó documentación de contratos entre 20 asociaciones —incluidos clubes de primera y ascenso, la AFA y la Superliga— con esta financiera investigada por lavado de dinero. Se hallaron papeles en la sede de la AFA en Viamonte, y clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Barracas Central enfrentan sospechas de préstamos inflados para blanquear fondos.