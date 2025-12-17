La inflación mayorista de noviembre fue del 1,8%

Esta variación se aceleró 0,5 puntos porcentuales respecto de octubre, luego de varios meses en lenta pero continuada baja.. Desde enero, los precios al por mayor avanzaron un 23,2%. En los últimos 12 meses, acumularon un alza del 24,3%.

17 de Diciembre de 2025 17:28hs

El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) subió un 1,6% en noviembre. Esta variación se aceleró 0,5 puntos porcentuales respecto de octubre, que había registrado un 1,1%. Desde enero, los precios al por mayor avanzaron un 23,2%. En los últimos 12 meses, acumularon un alza del 24,3%.

Los productos nacionales impulsaron el IPIM con un aumento del 1,8%. En cambio, los importados cayeron un 0,6%. Dentro de los nacionales, destacaron los productos agropecuarios con una incidencia del 0,51%, los refinados del petróleo con 0,41%, alimentos y bebidas con 0,30%, y vehículos con 0,21%. El petróleo crudo y gas generaron la mayor incidencia negativa, con -0,55%.

La inflación minorista de noviembre alcanzó el 2,5%. Así, acumula un 27,9% en los primeros once meses de 2025. Esta variación mensual aceleró frente a octubre y marcó el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, el IPC subió un 31,4%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideraron las subas con un 3,4%. Transporte siguió con un 3%, y los alimentos registraron un 2,8%. En este rubro, la carne aumentó alrededor del 6% según la región y jugó un rol clave.