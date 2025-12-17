La fiscal Cuñarro pidió el procesamiento de Marcelo Moretti

Moretti faltó a seis declaraciones indagatorias. Finalmente compareció pero no respondió preguntas. Más de la mitad de la comisión directiva renunció este martes, pero Moretti se niega a aceptar la acefalía.

17 de Diciembre de 2025 14:47hs

La fiscal Mónica Cuñarro solicitó este miércoles el procesamiento de Marcelo Moretti. La jueza Laura Bruniard debe resolver la causa por administración fraudulenta. Moretti presidía San Lorenzo cuando surgieron las acusaciones.

Moretti faltó a seis declaraciones indagatorias. Finalmente compareció pero no respondió preguntas. Su defensa pidió aportar información al final, sin formalizarla.

La denuncia surgió por coimas en divisiones inferiores. Una cámara oculta registró a Moretti guardando 25.000 dólares. Esos fondos facilitaban el fichaje de un futbolista.

Más de la mitad de la comisión directiva renunció este martes. San Lorenzo quedó en acefalía. Daniel Matos asumirá la conducción transitoria y convocará elecciones.