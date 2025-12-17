El Senado debate el Presupuesto 2026

El oficialismo logró el cuórum con 140 legisladores gracias al apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales afines a gobernadores.

La Libertad Avanza avanza hacia la media sanción del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Fiscal. El oficialismo logró el cuórum con 140 legisladores gracias al apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales afines a gobernadores. La sesión comenzó minutos antes de las 14:30 y se espera que sea maratónica.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda, el espacio violeta reunió 28 firmas para el Presupuesto. Los aliados clave incluyen al PRO, la UCR y el interbloque Fuerzas del Cambio, que agrupa al MID, Karina Banfi y José Luis Garrido. Además, se sumaron espacios provinciales como Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo.

El oficialismo obtuvo 28 firmas para Compromiso Fiscal y 44 para Inocencia Fiscal en plenarios de comisiones. Esta última iniciativa promueve el uso de dólares ahorrados. Para el debate del Presupuesto, la base suma 132 legisladores si el apoyo es completo, superando el quorum por tres votos.

Algunos diputados de Unidos podrían votar a favor del Presupuesto, pese a la búsqueda de unidad en el interbloque. Unión por la Patria rechazó los proyectos y presentó un dictamen alternativo. Inocencia Fiscal genera consenso similar al Presupuesto, pero Compromiso Fiscal enfrenta menos adhesiones.