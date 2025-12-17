El Riesgo País alcanzó su menor nivel desde julio de 2018

El indicador de JP Morgan bajó seis posiciones respecto del martes, y se ubicó en 555 puntos. Acumula una caída de 93 puntos en diciembre.

17 de Diciembre de 2025 15:00hs

El Riesgo País perforó los 555 puntos básicos este miércoles. Marca su menor nivel desde el 31 de julio de 2018. Cerró en 556 puntos aquel día.

El indicador de JP Morgan bajó seis posiciones respecto del martes. Acumula una caída de 93 puntos en diciembre. Bonos nacionales subieron hasta 1,16% en el exterior.

El Banco Central anunció actualizaciones mensuales de la banda cambiaria desde enero de 2026. Se basarán en la inflación. Inició un programa de acumulación de reservas por USD 10.000 millones para 2026.

El Gobierno emitió USD 1.000 millones en Bonar 2029 el 10 de diciembre. Primer colocación internacional desde 2018. Enfrenta vencimientos por USD 4.200 millones en enero.