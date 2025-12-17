El PSG batió al Flamengo en los penales y es el nuevo campeón intercontinental

Fue tras un empate 1-1 en un partido equilibrado. Matvey Safonov brilló como figura estelar, con cuatro atajadas clave en la definición.

17 de Diciembre de 2025 17:10hs

El PSG conquistó la Copa Intercontinental al vencer a Flamengo en penales, tras un empate 1-1 en un partido equilibrado. Matvey Safonov brilló como figura estelar con cuatro atajadas clave en la definición. El partido se disputó en el estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad qatarí de Al-Rayyan.

El equipo francés abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. Una jugada colectiva aprovechó el error de Agustín Rossi, y Khvicha Kvaratskhelia definió con arco libre por el segundo palo.

Flamengo igualó promediando el segundo tiempo desde el punto penal. Marquinhos cometió una falta sobre De Arrascaeta, confirmada por el VAR, y Jorginho convirtió con su estilo característico.

La paridad resistió los 30 minutos de tiempo extra, donde el cansancio afectó a ambos conjuntos. En la tanda de penales, Safonov condicionó cada remate rival, aunque Dembélé falló para el PSG y Rossi atajó a Barcola. Así, los franceses alzaron el trofeo.