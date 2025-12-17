Cuatro mujeres muertas por el incendio de un geriátrico

Varias personas resultaron heridas. Doce policías ingresaron a hospitales por inhalación de humo. El fuego se inició a la madrugada en el segundo piso del establecimiento Sagrada Familia, ubicado en el barrio La Perla.

17 de Diciembre de 2025 15:12hs

Cuatro mujeres murieron en un incendio en un geriátrico de Mar del Plata. Varias personas resultaron heridas. Doce policías ingresaron a hospitales por inhalación de humo durante el rescate.

El fuego se inició a la madrugada en el segundo piso del establecimiento Sagrada Familia, ubicado en Jujuy entre Balcarce y 11 de Septiembre, en el barrio La Perla. Las llamas comenzaron en la habitación 12 y se propagaron a dos cuartos más.

Las víctimas son Teresa Caporaleti y Beatriz Méndez, de 95 años. María Vásquez tiene 80 años. Inés Goldman, de 79, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos.

El geriátrico albergaba 38 adultos mayores. Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía Científica acudieron al lugar. Las causas del incendio permanecen desconocidas.