Corrientes: encontraron muerto y con signos de ahorcamiento a un suboficial del Ejército

Juan Javier Pereyra (48) era buscado desde la tarde del martes en el predio militar. Lo encontraron con signos de ahorcamiento en el Casino de Suboficiales.

17 de Diciembre de 2025 16:28hs

Un suboficial principal del Ejército Argentino apareció muerto esta madrugada en el predio del Centro de Educación Operacional (CEO) de Monte Caseros, Corrientes. Personal de Gendarmería Nacional investiga el caso. El hecho ocurrió apenas 24 horas después de que un joven soldado del Regimiento de Granaderos se quitara la vida en la Quinta Presidencial de Olivos, aparentemente por deudas.

El militar fallecido se llamaba Juan Javier Pereyra, de 48 años y oriundo de Entre Ríos. Lo buscaban desde la tarde del martes en el predio militar. Lo encontraron con signos de ahorcamiento en el Casino de Suboficiales del CEO. Las autoridades examinan si se trató de un suicidio o de una intervención externa.

Gendarmería recolecta pruebas y testimonios en el lugar. El Juzgado Federal de Paso de los Libres y la Fiscalía provincial de Monte Caseros dirigen la pesquisa. El Ejército Argentino inició actuaciones administrativas y se puso a disposición de la justicia.

La institución lamentó la muerte de Pereyra y expresó su pesar a familiares, amigos y camaradas. En Chajarí, su ciudad de residencia por muchos años, recordaron su trayectoria como atleta destacado en maratones nacionales e internacionales, además de su rol como árbitro de fútbol regional.