"Cada vez la industria es más golpeada, la situación se pone más recesiva; lo peor es que no hay una proyección a la vista"

"Las Pymes son las que menos espaldas tienen para soportar este proceso recesivo y donde la productividad ha caído en forma sustancial. Eso lleva a suspensiones, despidos y cierres de empresas. Hasta el mes pasado, teníamos diecinueve mil seiscientas empresas (cerradas) y trescientos trece mil puestos de trabajo (perdidos)", graficó Daniel Rosato. El presidente de Industriales Pymes Argentinos enfatizó que "la reforma laboral no va a generar más trabajo". Lo que va a hacerlo es "una baja impositiva, del costo energético, financiamiento blando y un control inteligente del comercio exterior".

17 de Diciembre de 2025 12:59hs

