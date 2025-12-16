Zamba Quipildor se despidió a lo grande en el Palacio Libertad

El Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, acompañó el concierto de despedida del reconocido intérprete en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento. En esta emotiva velada Zamba Quipildor interpretó la Misa Criolla junto a grandes invitados. La Directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio, expresó que "fue una excelente manera de festejar el cierre de una temporada llena de actividades y, al mismo tiempo, de agradecer al público por acompañar durante estos dos años de gestión". Además de música, el público pudo disfrutar de los sabores de la feria gastronómica Gustar.

16 de Diciembre de 2025 16:12hs

Por Ricardo Seronero

El legendario cantante y guitarrista Zamba Quipildor brindó su último concierto en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad este domingo 14 de diciembre, como parte del cierre de la temporada 2025 de la programación del centro cultural.

Quipildor se despidió a lo grande, en compañía de muchos colegas con los cuales compartió escenario a lo largo de su extensa carrera, entre ellos, el Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, Tomás Lipán, las Hermanas Vera, Adelina Villanueva, y el Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA).

Ante un auditorio colmado, Zamba Quipildor irrumpió en el escenario y fue recibido con una gran ovación de los presentes. Con sus ponchos expuestos al lado de su butaca, se ubicó en el centro del escenario reconociendo que fue la mayor emoción que tuvo en 60 años de trayectoria. Luego presentó a Tomás Lipán, con el que cantó Zamba para vos y Me gusta Jujuy cuando llueve. Le siguió el carnavalito de José María Mercado, Soy de la Puna, y La cerrillana, que fue coreado por toda la gente.

Junto a Adelina Villanueva, interpretó "La tristecita". Carlos Di Fulvio también se hizo presente en los festejos, ejecutando en las seis cuerdas Guitarrero y Campo afuera, incluyendo un recitado previo. Zamba Quipildor continuó con su despedida con Chacarera de un triste y Zamba para olvidar. Las Hermanas Vera y Sandra Mihanovich entonaron el himno chamamecero Km 11. Luego llegó la presentación del Chaqueño Palavecino, con quien comparte su pasado de colectivero, con quien hizo Balderrama y La carpa de Don Jaime.

En la segunda parte del concierto, dedicado a la música litúrgica, se sumaron el Coro Nacional de Música Argentina (CONAMA); el Coro de la Universidad de Belgrano; el Coro Municipal Brandsen Maestro Mario Mancuso, el Coral Vivace y el Coro de la Ribera con la dirección musical de Diego Clemente y la dirección coral de Maximiliano Mancuso. En ese segmento del espectáculo las Hermanas Vera entonaron La anunciación y Zamba Quipildor La Peregrinación, mientras Sandra Mihanovich interpretó El Nacimiento y Adelina Villanueva Los Reyes Magos, de Félix Luna y Ariel Ramírez.

Como broche de oro Jairo, convocado para ser parte de la Misa Criolla, señaló: "Es un honor para mí participar de esta noche tan bonita. Tu voz la llevaremos siempre presente con ese timbre tan especial". En tanto Zamba Quipildor dijo: "Cuando levantemos la copa que sea por un año de felicidad para los argentinos". En la última parte cantaron *Gloria, Credo, Kyrie, Sanctus y Agnus Dei, ante un auditorio que aplaudió de pie. Para el tiempo de los bises, Zamba y Jairo volvieron a hacer Gloria y, junto al resto de los invitados, Zamba de mi esperanza y El humahuaqueño.

Antes del espectáculo el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, saludó al experimentado músico, quien le agradeció la oportunidad de culminar su carrera pública en este prestigioso espacio cultural. Tal como lo manifestara la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio, en la previa del espectáculo, fue "una excelente manera de festejar el cierre de una temporada llena de actividades y, al mismo tiempo, de agradecer al público por acompañar durante estos dos años de gestión".

También en la terraza del Auditorio Nacional, la Orquesta de Concierto “Mayor Armando Nalli” de la Fuerza Aérea Argentina, dirigida por el maestro Edgar Ferrer, interpretó villancicos navideños. El público pudo disfrutar de las canciones típicas de esta época, como Noche de paz, Santa Claus está llegando a la ciudad, Navidad, y de la Misa Criolla La peregrinación, La huida, Los pastores y Los rezos.

Durante la jornada y previo al concierto, en la Plaza Seca se realizó la feria gastronómica Gustar, un espacio para descubrir los sabores de Corrientes, Río Negro, Salta, Santa Fe, La Pampa, Misiones, Neuquén y Buenos Aires. Con una nutrida concurrencia, los visitantes pudieron probar salamines, quesos saborizados, frutos secos, turrones artesanales, pizzas, jugos exprimidos, especies, miel, aceite de oliva, empanadas, bebidas orgánicos y café seleccionado, por mencionar algunos de los productos disponibles.

En el espacio de la Biblioteca Móvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), ubicado al costado de la feria gastronómica, se realizó una suelta de libros donde los visitantes pudieron llevarse de manera gratuita ejemplares de diversos géneros literarios y para todas las edades tal como se viene realizando a lo largo del presente año en distintos puntos del país.



Fotos: Secretaría de Cultura de la Nación



