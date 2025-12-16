Una mujer con problemas de ludopatía se gastó en un casino los fondos millonarios para una fiesta de egresados

Administraba $ 17 millones en una billetera virtual. Tras gastar la mayor parte del dinero de treinta y cinco familias en juegos de azar y reconocer un problema de ludopatía, dejó de responder mensajes.

16 de Diciembre de 2025 15:53hs

Una madre de 42 años enfrenta una denuncia penal en Eldorado, Misiones. Admitió haber perdido más de $17 millones en un casino. Ese dinero provenía de aportes de familias para la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19.

Las 35 familias aportaron $60.000 mensuales durante ocho meses. La mujer administraba los fondos en una billetera virtual. Propietarios del salón detectaron pagos pendientes horas antes del evento del viernes pasado.

La mujer envió un audio por WhatsApp reconociendo el gasto por ludopatía. Luego dejó de responder mensajes y se volvió inubicable. La Policía de Misiones la busca tras la denuncia formalizada.

Los padres reorganizaron la fiesta con ayuda de la comunidad. El intendente actuó como garante. La escuela donó 15 pizzas y 15 docenas de empanadas. La hija de la denunciada participó del evento, con la venia de sus compañeros.