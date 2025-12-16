Se ahogó un joven que se había metido al agua en la Costanera

Ingresó al agua junto a cuatro menores de 12 a 15 años. Pescadores en la orilla alertaron a las autoridades al perderlo de vista. El cuerpo fue recuperado tras cuarenta minutos.

16 de Diciembre de 2025 14:34hs

Un hombre desapareció esta mañana en el Río de la Plata, en la Costanera porteña a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche. Ingresó al agua junto a cuatro menores de 12 a 15 años. Pescadores en la orilla alertaron a las autoridades al perderlo de vista.

Prefectura Naval Argentina lideró el operativo de búsqueda con apoyo de Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate de Caballito. Tras 40 minutos de rastrillaje, una patrulla halló el cuerpo sin vida del hombre. Los restos se recuperaron con un canasto de rescate y se trasladaron a la orilla.

Los cuatro adolescentes también entraron al agua, pero nadaron de regreso por sus propios medios. Personal del SAME los atendió en tierra firme por shock y chequeos médicos. Los médicos confirmaron que estaban fuera de peligro.

La zona quedó vallada hasta pasado el mediodía para pericias iniciales. Las autoridades confirmaron el deceso y advirtieron sobre los riesgos de bañarse en áreas no habilitadas, especialmente en desembocaduras de arroyos.