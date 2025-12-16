Santiago Montiel ganó el Premio Puskas por su gol de tijera contra Independiente Rivadavia

Lionel Messi no figuró entre los candidatos al mejor jugador del mundo. Es la primera vez desde 2007. Ousmane Dembélé lidera las favoritismos para el galardón principal.

16 de Diciembre de 2025 15:00hs

Santiago Montiel ganó el premio Puskas de la FIFA por el mejor gol de la temporada masculina. Su gol de tijera contra Independiente Rivadavia, jugando para Independiente de Avellaneda, superó a otros candidatos, incluido Pedro de la Vega. La ceremonia se realizó en el Fairmont Katara Hall de Doha, Catar.

Emiliano "Dibu" Martínez perdió el premio al mejor arquero ante Gianluigi Donnarumma del PSG. Martínez buscaba su tercera distinción tras ganar en 2022 y 2024.

Luis Enrique y Hansi Flick compiten por el premio al mejor entrenador. Lizbeth Ovalle ganó el premio Marta por el mejor gol femenino. La votación incluyó capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados hasta el 28 de noviembre.