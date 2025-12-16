Quinta de Olivos: apareció muerto un joven soldado

Rodrigo Gómez tenía 21 años. Lo encontraron sin vida en un puesto interno del predio. Se hallaba de servicio en ese momento. No se descarta un suicidio.

Un soldado del Ejército Argentino murió esta madrugada en la Quinta de Olivos. Cumplía funciones de seguridad en el predio presidencial. La Oficina del Presidente notificó el incidente grave ocurrido en la residencia de Javier Milei.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga el caso. Supervisó las diligencias iniciales con apoyo de la Policía Federal. Servicios médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

Las autoridades activaron protocolos y pericias federales. La investigación avanza y analiza todas las hipótesis. Según trascendidos, el joven se habría quitado la vida con su arma reglamentaria. La justicia emitirá confirmaciones oficiales.