¿Qué esperan los productores para la ganadería y la lechería en 2026?

Una reciente encuesta de CREA indica que la buena situación productiva y el nivel de precios actuales resultan factores determinantes para el futuro mediato de ambas actividades

16 de Diciembre de 2025 10:55hs

Encuesta CREA: la ganadería ovina, las empresas consultadas en promedio incrementaron el stock en un 2,7% en el último año

La buena situación productiva y el nivel de precios son factores determinantes para plantear un escenario favorable para la lechería y la ganadería argentina, indica una reciente encuesta realizada por CREA. No obstante, los excesos de agua y la evolución de precios son “cuestiones a seguir”.

La encuesta SEA, que en esta oportunidad fue respondida por 1450 empresarios y 228 asesores CREA de las diferentes regiones productivas del país, puntualiza que la mayoría de los ganaderos consultados perciben una buena oferta forrajera y un buen nivel de reservas. En ese marco, la cantidad de vientres en servicio en 2025 en empresas ganaderas CREA es 5,5% mayor que en 2024. En tanto, la condición corporal es buena o muy buena en todo el territorio nacional.

Sin embargo, importantes zonas productivas de la provincia de Buenos Aires se encuentran con excesos hídricos, y más al sur, en la región Patagonia, se presentan problemas de sequía.

En lo que respecta a la ganadería ovina, las empresas consultadas por CREA, incrementaron -en promedio- el stock ovino en un 2,7% en 2025 (SAGyP)

El relevamiento señala que los mayores incrementos informados de vientres en rodeos de cría se registran en las regiones CREA Santa Fe Centro (+31% interanual), NOA (+16%), Oeste Arenoso (+11%), Semiárida (+8%), Sudeste (+8%), Norte de Santa Fe (+8%) y Litoral Norte (+6%).

Respecto de los planes de peso de salida de los animales en recría y terminación, la mayoría de los empresarios pecuarios están optando por producir bovinos más pesados. “La recuperación de los precios de exportación –por factores geopolíticos y estructurales–, junto con la depreciación del tipo de cambio registrada en los últimos meses, brinda una mayor competitividad de los sectores exportadores, que son los que requieren animales más pesados”, asegura Esteban Barelli, líder de Economía de CREA.

Crece el stock ovino

En lo que respecta a la ganadería ovina, las empresas consultadas en promedio incrementaron el stock en un 2,7% en el último año, a partir de una mejora de la oferta forrajera combinada con una recuperación de los precios tanto de la lana como de la carne. De todas maneras, la actividad se encuentra limitada en algunas regiones patagónicas por el abigeato y la enorme cantidad de jaurías de perros asilvestrados presente en zonas rurales.

Tendencias favorables para el tambo

En línea con lo relevado en empresas ganaderas, los grupos CREA lecheros también perciben una buena oferta y nivel de reservas forrajeras, lo que sostiene la tendencia de mayores expectativas de producción para los próximos meses. “Si bien la evolución de precios registra una baja en términos reales, se mantienen los buenos precios relativos en el negocio lechero. Así, en el último tiempo las empresas tamberas pudieron enfocarse en invertir para intensificar y eficientizar su producción”, señaló Barelli.

En cuanto al marco financiero de las empresas tamberas, se registra una suba importante en el nivel de deuda de corto plazo medido como días de facturación, mayormente asociado al cambio de condiciones de pago con los proveedores.