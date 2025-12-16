Georges Breitschmitt: "tenemos que recomponer el stock ganadero"

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina calificó, además, al reglamento de la UE sobre deforestación como "una medida paraarancelaria”

16 de Diciembre de 2025 11:22hs

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina,Georges Breitschmitt, fue categórico al referirse al futuro de la ganadería argentina: "tenemos que recomponer el stock" bovino, aseguró.

Se refirió, por otra parte, al reglamento de la UE sobre deforestación, al que calificó como "una medida paraarancelaria”.