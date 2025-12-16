Expulsaron de la Policía de la Ciudad a la oficial que hacía videos eróticos con el uniforme

Nicole Verón (25) comenzó a vender ese tipo de material en octubre. Había anticipado que no quería seguir en la fuerza, ya que, fundamentó pagan sólo seiscientos mil pesos de sueldo, algo "no acorde a los riesgos que corre un oficial".

16 de Diciembre de 2025 12:59hs

La oficial Nicole Verón, de 25 años, fue expulsada de la Policía de la Ciudad. Publicó contenido erótico en redes sociales con su uniforme. El sumario administrativo culminó con la Orden del Día Institucional 232.

El secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro firmó la exoneración. La conducta violó la ética policial y afectó el prestigio de la institución. Verón estaba suspendida y en servicio pasivo desde el descubrimiento del material.

Verón grabó videos con otra mujer en uniforme. Los subió a TikTok e Instagram. Las autoridades destacaron el uso indebido de prendas policiales.

Verón comenzó a vender material en octubre. "Son $600.000 y no alcanza para mucho", explicó. "El sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial".