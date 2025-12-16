El sector público nacional tuvo un superávit financiero de $ 600 mil millones

Los ingresos totales alcanzaron $11.402.650 millones, con un alza interanual del 18,7%. La recaudación tributaria subió un 16,3%, ambos números muy por debajo de la inflación del período.

16 de Diciembre de 2025 16:55hs

El Sector Público Nacional registró en noviembre un superávit financiero de $599.954 millones. Este resultado provino de un superávit primario de $2.128.009 millones. Los intereses de deuda pública pagados sumaron $1.528.056 millones.

Durante los primeros once meses del año, el superávit acumulado equivalió al 1,7% del PBI. El superávit financiero se acercó al 0,6%.

Los ingresos totales alcanzaron $11.402.650 millones, con un alza interanual del 18,7%. La recaudación tributaria subió un 16,3%, impulsada por derechos de importación, aportes a la seguridad social, IVA neto de reintegros, débitos y créditos, e impuesto a las Ganancias.

Los gastos primarios totalizaron $9.274.641 millones, con un incremento nominal del 12,7% y una baja real del 14,2% frente a noviembre de 2024. Las prestaciones sociales llegaron a $6.497.181 millones. Las remuneraciones públicas sumaron $1.247.830 millones. Las transferencias corrientes cayeron un 17,4%. Los subsidios económicos registraron $700.226 millones, con subas en energía y leves en transporte.