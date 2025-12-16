El PBI creció 0,3% en el tercer trimestre en relación al trimestre previo, según el Indec

El incremento fue de un 3,3% interanual, en comparación con el derrumbe económico de 2024. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 5,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

16 de Diciembre de 2025 17:52hs

El Producto Bruto Interno (PBI) creció en el tercer trimestre de 2025 un 3,3% interanual, en comparación con la catástrofe económica de 2024, y un 0,3% frente al trimestre previo. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 5,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Sector Público Nacional presentó en noviembre un superávit financiero de 599.954599.954 millones de pesos, informó el Ministerio de Economía. El INDEC, por su parte, difundió la evolución del nivel de actividad entre julio y septiembre.

Las exportaciones aumentaron 10,2% interanual y 6,4% respecto del segundo trimestre. Las importaciones subieron 23,7% frente al mismo período de 2024 y cayeron 2,7% en la comparación trimestral. El consumo privado avanzó 5,3% interanual y 0,2% contra el trimestre anterior, mientras que el consumo público creció 1,7% y 0,5% en los mismos cortes.

La formación bruta de capital fijo se incrementó 10,3% interanual y se redujo 6% frente al segundo trimestre. Por actividad, los mayores aumentos interanuales se registraron en Intermediación financiera (28,4%), Explotación de minas y canteras (10,3%) y Hoteles y restaurantes (7,1%). Las mayores caídas correspondieron a Pesca (-20,2%), Industria manufacturera (-2,4%), Electricidad, gas y agua (-0,8%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%) y Hogares privados con servicio doméstico (-0,5%).