Dembélé ganó el premio The Best 2025, de la FIFA

El francés superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Es la primera vez desde 2007 que Lionel Messi no fue candidato al lauro principal.

16 de Diciembre de 2025 16:45hs

Ousmane Dembélé ganó el premio al mejor futbolista del año en la gala The Best de la FIFA. El francés superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. La ceremonia se realizó este martes en el Fairmont Katara Hall de Doha.

Santiago Montiel se llevó el premio Puskas al mejor gol de la temporada masculina. Emiliano "Dibu" Martínez perdió ante Gianluigi Donnarumma en la categoría de arqueros.

Luis Enrique obtuvo el premio al mejor entrenador. Dirigió al PSG, campeón de la UEFA Champions League. Sarina Wiegman ganó como mejor entrenadora con la selección inglesa.

Lionel Messi no figuró entre los candidatos al mejor jugador. Es la primera vez desde 2007. Scaloni tampoco estuvo en la terna de entrenadores.