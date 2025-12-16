Argentina denunció ante la ONU la detención ilegal del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

Carlos Foradori, representante ante Naciones Unidas, describió abusos sistemáticos en Venezuela desde hace más de una década, y advirtió que el silencio internacional sobre el tema implica "complicidad".

16 de Diciembre de 2025 17:00hs

Carlos Foradori, representante argentino ante la ONU, denunció la detención ilegal del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Habló ante el Consejo de Derechos Humanos. Advirtió que el silencio internacional implica complicidad con violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.

Foradori describió abusos sistemáticos en Venezuela desde hace más de una década. Las atrocidades incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.

Nahuel Gallo fue detenido hace más de un año. Sufrió privación de libertad sin orden judicial. Permaneció incomunicado. Lo acusaron de atentar contra la seguridad del Estado venezolano antes de ingresar al país.

Foradori calificó la acusación como conveniente y ambigua. Exigió firmeza y justicia al Consejo de Derechos Humanos. Rechazó la neutralidad o ignorancia ante el caso.