YPF anunció una baja gradual del 2%

En los primeros once meses de 2025, el litro de nafta súper subió un 41,15%. El de premium aumentó un 31,31%. El IPC registró un 27,9% hasta noviembre según el INDEC.

15 de Diciembre de 2025 15:59hs

YPF anunció una reducción en los precios de las naftas en todo el país. La baja comenzará de forma gradual desde esta semana. El promedio de la rebaja alcanza el 2%. La variación depende de cada región por el criterio de micro pricing.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, explicó los ajustes regionales. La nafta superó la inflación acumulada de 2025. El litro de nafta súper subió un 41,15%. El de premium aumentó un 31,31%. El IPC registró un 27,9% hasta noviembre según el INDEC.

La petrolera aplicará una política de precios con monitoreo constante. Seguirá el precio internacional del crudo. Controlará el tipo de cambio. Vigilancia los costos logísticos.

El gasoil presenta una situación distinta. Algunos tipos registrarán aumentos. Marín distinguió esta dinámica de las naftas.