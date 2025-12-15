Tucumán dio un paso crucial en su conectividad internacional con la llegada del primer vuelo de Lima

La nueva ruta aérea, operada por Latam Airlines, fue recibida en el aeropuerto Benjamín Matienzo con un cálido acto que celebró la ampliación de la oferta turística de la provincia. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya afirmó que "este vuelo nos conecta directamente con un hub internacional estratégico. La ruta Lima-Tucumán es una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero que busca en nuestra provincia una experiencia auténtica e histórica".

15 de Diciembre de 2025 17:11hs

Por Ricardo Seronero

El primer vuelo directo proveniente de Lima (Perú), operado por LATAM Airlines, tocó pista en el Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo a las 5:03 de la mañana, inaugurando una ruta estratégica para el turismo.

El Ente Tucumán Turismo (ETT) organizó una cálida bienvenida para los turistas. Los pasajeros fueron agasajados con un desayuno dispuesto en un sector especial del aeropuerto, mientras el músico Diego Molina amenizaba el ambiente con su voz e interpretando canciones típicas tucumanas. Paralelamente, el grupo actoral Los Intérpretes daba una emotiva bienvenida personificando personajes de época. A modo de obsequio, se entregó a los turistas merchandising que incluía productos regionales y vasos con la leyenda "Bienvenidos a Tucumán".

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, encabezó la comitiva institucional en el acto, acompañado por la vicepresidenta, Inés Frías Silva; el secretario general, Marcos Díaz; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; el presidente de la Unión de Hoteleros de Tucumán, Ernesto Gettar; y la presidenta del Buró de Congresos y Convenciones de Tucumán, Marina Sánchez.

En el acto de corte de cinta para despedir a los primeros pasajeros que tomaron el vuelo Tucumán-Lima, las autoridades destacaron la importancia de la ruta. En este sentido, Amaya afirmó que "este vuelo nos conecta directamente con un hub internacional estratégico. La ruta Lima-Tucumán es una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero que busca en nuestra provincia una experiencia auténtica e histórica."

Héctor Viñuales, de la Cámara de Turismo, resaltó el impacto en la actividad privada: "La llegada de LATAM a Tucumán es un voto de confianza del sector aerocomercial en nuestro destino. Esto significa más oportunidades de negocio, más empleo y una mayor visibilidad para nuestros operadores turísticos en el mercado sudamericano."

La nueva conexión aérea se posiciona como un factor clave en la ampliación de la oferta turística de la provincia, consolidándose como un destino accesible y relevante en el circuito regional.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590