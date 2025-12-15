Los destinos con vista soñada que eligen los argentinos para recibir el 2026

Lagos espejados, montañas infinitas y amaneceres sobre el mar: así quieren recibir los argentinos el 2026. Según registros de búsquedas de Plataforma10, los destinos con vistas impactantes se volvieron el nuevo furor de fin de año y redefinen el modo de celebrar el 31 de diciembre.

15 de Diciembre de 2025 18:18hs

Por Ricardo Seronero

Cada vez más argentinos están cambiando la forma en la que celebran Año Nuevo. Este año, la tendencia es contundente: crecen las escapadas a destinos con vistas impactantes, desde lagos patagónicos hasta paisajes serranos y playas casi desiertas. Los viajeros buscan un escenario que garantice un brindis inolvidable, capaz de marcar el inicio del 2026 con una postal única.

Hay cuatro destinos que están marcando tendencia y se convirtieron en los favoritos para las celebraciones de fin de año

Costa Atlántica Norte: médanos, playas amplias y amaneceres frente al mar

Pinamar Norte, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda viven un fuerte aumento en la demanda. El atractivo: playas anchas, médanos altos y una estética rústica ideal. Es la opción favorita de familias y grupos jóvenes que prefieren un año nuevo más íntimo, lejos del ruido y con una vista ininterrumpida al horizonte.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece servicios semicama desde $40.000 a Pinamar de aproximadamente 6 horas.

Las sierras cordobesas: terrazas naturales para el brindis

Valle de Calamuchita, Mina Clavero y Villa General Belgrano están en auge. La ecuación es simple: atardeceres amplios, montañas recortadas y una paleta de colores perfecta para despedir el año.

Cabañas y hosterías sumaron decks elevados, fogones panorámicos y terrazas donde el 31 se celebra al aire libre, rodeado de naturaleza y silencio.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece pasajes a Villa Calamuchita en micro desde $69.000 por tramo. El viaje dura aproximadamente 10 horas y media.

San Luis y su boom de “turismo de cielo abierto”

San Luis es la gran sorpresa de la temporada. Sus valles, lagos y cielos despejados, con baja contaminación lumínica, impulsaron una nueva propuesta: recibir el nuevo año bajo un firmamento repleto de estrellas.

Merlo, Potrero de los Funes y el corredor serrano central son los más elegidos por quienes buscan celebraciones silenciosas, contemplativas y con unas vistas alucinantes del cielo nocturno.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, se pueden encontrar pasajes a Merlo en Plataforma10 desde los $57.000 por tramo, con una duración de 17 horas

San Martín de los Andes: el sueño patagónico para recibir el año

Con lagos de postal, bosques profundos y montañas nevadas a la distancia, San Martín de los Andes se convirtió en uno de los escenarios más inspiradores. El Lago Lácar, protagonista absoluto, ofrece un entorno perfecto: reflejos sobre el agua, atardeceres rosados y una calma patagónica que se volvió irresistible.

Sus vistas al lago, excursiones especiales del 31 y miradores naturales impulsan el crecimiento del destino esta temporada.

¿Cómo llegar?

Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece servicios semicama desde $142.000, con viajes directos en aproximadamente 1 día.

¿Por qué esta tendencia?

Detrás del fenómeno hay razones emocionales y hábitos que vienen transformándose:

-Reencuentro interno: después de un año intenso, crece la necesidad de un cierre en calma, en lugares donde se “sienta” el cambio de año.

-Impacto Instagram/TikTok: las experiencias visuales y compartibles ganan protagonismo.

-Vistas que valen más que el lujo: la postal del brindis pesa más que las comodidades premium.

-Turismo interno en expansión: el transporte terrestre y las plataformas online facilitan descubrir destinos fuera del radar tradicional.



Brindar frente a un lago, desde un mirador serrano o en lo alto de un médano se volvió un nuevo ritual de cierre de ciclo. La vista soñada es la gran protagonista del Año Nuevo 2025/2026, y cada vez más argentinos eligen renovar calendario en un escenario que hable por ellos.



Más info: https://www.plataforma10.com.ar/



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590