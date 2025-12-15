La Finalissima se jugará el 27 de marzo en Catar

En el cotejo se enfrentarán por primera vez Lionel Messi y Lamine Yamal, la figura ascendente de la Selección de España.

15 de Diciembre de 2025 16:34hs

Conmebol, UEFA y FIFA acordaron una Finalissima entre Argentina y España. El partido se jugará el 27 de marzo en Catar. La Selección, dirigida por Lionel Scaloni, ganó la Copa América 2024. La Selección de España conquistó la Eurocopa 2024. Eso los hizo acreedores de esta especie de 'Copa Intercontinental' de selecciones.

El encuentro enfrenta a campeones continentales. Se disputará antes de la Copa del Mundo 2026. Las federaciones confirmaron el fixture tras meses de negociaciones. Sólo el final de las engorrosas Eliminatorias europeas permitió definir la fecha, que se barajaba desde hacía meses.

