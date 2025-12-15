La CGT denunció un ataque a la sede del sindicato del vidrio

Ocurrió esta madrugada, en el barrio porteño de San Telmo. Personas encapuchadas ingresaron por la fuerza desde un edificio lindero y provocaron destrozos generales tras romper las cámaras de seguridad.

15 de Diciembre de 2025 14:09hs

La CGT denunció un ataque a la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA), en Avenida Juan de Garay 371, San Telmo. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes. Personas encapuchadas ingresaron por la fuerza desde un edificio lindero. Provocaron destrozos generales.

Los atacantes rompieron las cámaras de seguridad. Destuyeron la oficina de Cristian Jerónimo, líder de SEIVARA y secretario general de la CGT. SEIVARA emitió un comunicado con estos detalles. La CGT exigió esclarecimiento judicial rápido.

El ataque precedió la movilización del jueves 18 de diciembre en defensa del trabajo. La CGT lamentó daños a la organización, afiliados y personal. Jerónimo pidió investigación profunda a la Justicia. La central obrera se solidarizó con él.

La CGT afirmó que no retrocederá en la defensa de derechos laborales. Declaró que no la amedrentan. Insistió en pelear hasta las últimas consecuencias.