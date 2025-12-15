Identificaron a los dos hombres que asesinaron a 16 personas en una celebración judaica Australia

Son Sajid Akram, de 50 años, (abatido por las fuerzas de seguridad) y su hijo Naveed Akram, de 24. Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó al atacante más joven, sufrió heridas en su brazo izquierdo y podría perder la extremidad.

15 de Diciembre de 2025 15:45hs

La Policía de Nueva Gales del Sur identificó a Sajid Akram, de 50 años, y a su hijo Naveed Akram, de 24, como autores del atentado en Bondi Beach. Dispararon contra una multitud en una celebración judía. El ataque dejó 16 muertos y 40 heridos. Sajid Akram murió abatido por las fuerzas de seguridad.

Sajid Akram poseía licencia legal para seis armas de fuego. Naveed Akram está internado en estado crítico bajo custodia policial. La ASIO investigó al joven en 2019 por vínculos con una célula del Estado Islámico en Sídney. Las autoridades descartaron un tercer atacante.

Encontraron dos artefactos explosivos activos en el vehículo de los sospechosos. Confiscaron una bandera del Estado Islámico. Allanaron la vivienda que compartían y secuestraron las seis armas registradas.

En tanto, se recupera Ahmed al Ahmed, el hombre que forcejeó con un atacante para sacarle el arma. Recibió heridas de bala en el brazo y la mano izquierdos. Está hospitalizado tras cirugía, y podría perder la extremidad. El primer ministro Anthony Albanese anunció endurecimiento de leyes de control de armas.