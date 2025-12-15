Garciarena: "durante todo 2025, el Ejecutivo Nacional manejó a fuerza de decreto las Retenciones”

El secretario de la Fundación Barbechando, señaló que "la agenda agroindustrial replicó la dinámica general del Congreso este año: pocos avances concretos, pero un posicionamiento estratégico de temas clave"

15 de Diciembre de 2025 14:05hs

El secretario de la Fundación Barbechando, Ignacio Garciarena, consideró que "la actividad legislativa en 2025 no fue la ideal" y agregó que "la agenda agroindustrial replicó la dinámica general del Congreso este año: pocos avances concretos, pero un posicionamiento estratégico de temas clave".

Puntualizó, además, que "si bien no se alcanzaron sanciones relevantes en materia de retenciones, maquinaria agrícola o biocombustibles, sí se logró que estos asuntos se instalarán como debates ineludibles dentro del Congreso". Un ejemplo concreto, por ejemplo, fue el tema Derechos de Exportación que se trató formalmente por primera vez, después de 17 años. Sin embargo, reconoció que, durante todo 2025 "el Poder Ejecutivo Nacional ha venido manejando a fuerza de decreto las Retenciones a las exportaciones del agro".

En cuanto al próximo período legislativo, para Garciarena, exigirá definiciones políticas y fiscales de primer orden en cuanto a la reforma fiscal e impositiva, orientada a simplificación y sostenibilidad; la reforma laboral, con foco en productividad y formalización; y la reforma del Código Penal, para actualizar criterios sancionatorios, entre otros.

Respecto delPresupuesto 2026, lo calificó como una "pieza clave para la viabilidad de la gestión".