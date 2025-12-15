Fotografían por primera vez un planeta con dos soles, como el Tatooine de 'Star Wars'

El gigante y gélido planeta los orbita a una distancia récord:está seis veces más cerca de sus estrellas que cualquier otro planeta similar fotografiado. El sistema tiene sólo 13 millones de años.

15 de Diciembre de 2025 15:31hs

Astrónomos de la Universidad Northwestern captaron la imagen directa de un exoplaneta en un sistema binario. El planeta tiene seis veces la masa de Júpiter. Orbita a sus dos estrellas a una distancia récord. Está seis veces más cerca que cualquier otro planeta similar fotografiado. El hallazgo usó datos del Gemini Planet Imager en el telescopio Gemini Sur de Chile.

Un consorcio europeo confirmó el descubrimiento de forma independiente. El planeta se ubica a 446 años luz de la Tierra. Requiere 300 años terrestres para una órbita completa. Las dos estrellas completan su órbita mutua cada 18 días terrestres. El sistema tiene unos 13 millones de años.

Nathalie Jones lideró el reanálisis de datos del GPI entre 2016 y 2019. Jason Wang, profesor asistente de Northwestern, es autor principal. El equipo cruzó observaciones del GPI con las del Observatorio W.M. Keck. Identificaron un objeto tenue que se mueve con las estrellas.

El análisis espectral confirmó las características de un planeta gigante frío. El movimiento común descartó que fuera una estrella lejana. Los resultados se publicaron en The Astrophysical Journal Letters. El estudio europeo apareció en Astronomy and Astrophysics.

De más de 6.000 exoplanetas confirmados, pocos orbitan sistemas binarios. Menos aún tienen imágenes directas de planeta y estrellas. Este caso permite trazar órbitas precisas de los tres cuerpos. El GPI usó óptica adaptativa y coronógrafo para suprimir la luz estelar.

El instrumento observó más de 500 objetivos en su campaña inicial. Jones busca otros candidatos en el archivo completo del GPI. Planean nuevas observaciones para refinar órbitas y detectar perturbaciones gravitatorias. El GPI se actualizará para el telescopio Gemini Norte en Hawái.

El planeta se formó en un disco circumbinario de gas y polvo. Conserva calor residual de su acreción. Su temperatura es baja para exoplanetas directamente imagíneos.