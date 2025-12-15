El Plata y sus afluentes presentan altísimos niveles de contaminación con fármacos

Estas cuencas atraviesan La Plata, Berisso, Ensenada y Espinillo. La carbamazepina lideró las detecciones, seguida por paracetamol, ibuprofeno, atenolol, sildenafil y salbutamol.

15 de Diciembre de 2025 14:25hs

Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata analizaron muestras de agua en el Río de la Plata y afluentes como Luján, Reconquista, Matanza-Riachuelo, Del Gato, Maldonado y El Pescado. Estas cuencas atraviesan La Plata, Berisso, Ensenada y Espinillo. Tomaron muestras desde zonas rurales hasta urbanas.

Se detectaron residuos de 16 fármacos. En áreas rurales hallaron dos o tres sustancias por muestra. En zonas urbanas identificaron casi todos los elementos analizados. Las concentraciones crecieron con la densidad poblacional.

La carbamazepina lideró las detecciones, seguida por paracetamol, ibuprofeno, atenolol, sildenafil y salbutamol. La investigadora Daniela Pérez señaló mayor sildenafil en verano y salbutamol en invierno. Su colega Pedro Carriquiriborde indicó altos niveles de paracetamol en comparación con los estándares internacionales.

Las aguas con plantas cloacales registraron más contaminación. Zonas sin cloacas también mostraron niveles elevados por descargas clandestinas y pozos ciegos. Carriquiriborde explicó que, en esos casos, provienen de excreciones humanas, animales y eliminación inadecuada de residuos.